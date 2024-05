È morto Steve Albini - il chitarrista e produttore degli Shellac aveva 61 anni

Addio a Steve Albini, guru dell’underground americano - Addio a steve Albini, guru dell’underground americano - steve Albini, leader di Big Black, Rapeman e Shellac, celebre produttore e figura carismatica della scena alternativa americana, è morto improvvisamente ...

