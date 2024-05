Proiettili e minacce a una sindacalista Fiom - ma era tutto falso | indagata Rosita Galdiero e il suo autista

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn proiettile inesploso in una busta recapitata in ufficio, poi una serie di lettere minatorie. Lo denuncia una dirigente nazionale dellaCgil, che riceve da subito grande solidarietà, mentre il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica le assegna prima un agente di scorta e poi una sorveglianza rafforzata, con un’auto di servizio e due agenti che la seguono in tutti i suoi spostamenti. Scatta anche una campagna mediatica per non far sentire sola la, 46 anni di Benevento. Lerisalgono al 2022, ma le intimidazioni erano false, secondo la Procura della Repubblica di Benevento, che ha trasmesso gli atti ai colleghi di Roma, per competenza territoriale. Il Gip di Roma ha fissato l’udienza preliminare per il 2 luglio prossimo. ...