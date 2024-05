Roma Lei 34enne chiede denaro per mangiare - lui 91enne la invita a casa a pranzo Lo minaccia con un coltello e gli ruba 900 euro Fermata dalla Polizia di Stato

Brutta disavventura per un 34enne escursionista romano che ha avuto un Malore mentre stava percorrendo il sentiero che conduce a Monte Gemma nel gruppo dei Monti Lepini in provincia di Frosinone. Sono stati gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso ...

Rapina aggravata ai danni di un 91enne. Arrestata 34enne - Rapina aggravata ai danni di un 91enne. Arrestata 34enne - Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto una 34enne, poiché ...

“Ho fame, mi aiuti”, 91enne invita per pranzo a casa una donna che lo rapina: arrestata - “Ho fame, mi aiuti”, 91enne invita per pranzo a casa una donna che lo rapina: arrestata - Dovrà rispondere di rapina aggravata una 34enne arrestata all’Esquilino. Ha rubato 900 euro ad un anziano, che l’aveva invitata a pranzo a casa, portandogli via 900 euro.

Anziano invita a pranzo una senzatetto: la terribile aggressione - Anziano invita a pranzo una senzatetto: la terribile aggressione - La custodia cautelare in carcere è stata successivamente convalidata dal gip su richiesta della procura di roma, e la 34enne ora si trova detenuta nel carcere di Rebibbia. Questo caso solleva ...