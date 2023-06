Pianta di ciliegio in 20 giorni col trucco del nocciolo spaccato!

(Di martedì 6 giugno 2023) Quanto sono buone le ciliegie, lo sappiamo tutte, ma che partendo da unsoltanto in pochipossiamo avere una piantina in giardino o in terrazzo non è noto ai più! Se la semina di per sé non è affatto difficile e neppure prerogativa di agricoltori o vivaisti (in fondo basta interrare un seme), è vero, però, che l’attesa della spunta dell’albero vero e proprio, normalmente richiede moltissimo tempo. Esiste uno stratagemma per accelerare naturalmente la crescita del, partendo da un: in un mese circa, vedremo dei risultati incoraggianti e nel giro di breve potremo anche godere dei suoi frutti. Vediamo insieme come procedere. Le ciliegie sono tanto deliziose quanto care! A chi non piacerebbe coglierle direttamente in balcone o in terrazzo, risparmiando notevolmente e godendo di un ...

