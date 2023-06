Twitter | continua lo scontro con l’Ue | il social esce dal Codice di condotta sulla disinformazione

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu – Non sembra volersi concludere il faccia a faccia trae la Commissione dell’Unione europea, la quale, attraverso Vera Jourovà, vicepresidente e responsabile per i Valori e la Trasparenza, ha fatto sapere che il gigante deinetwork sarà ora oggetto di un “attento scrutinio” per “aver raccolto su di sé molta attenzione”. Questa forte presa di posizione della Commissione Ue arriva in seguito alla decisione didi uscire daldi, decisione che, secondo i vertici europei, farebbe intendere la volontà da parte del sito web di proprietà di Elon Muskdi “re lo”, considerato dagli stessi “un errore”. La posizione dinon è delle ...

... meglio conosciuto come "Coin Bureau Guy" , ha suggerito in un post suche il calo di ... In compenso,a salire l'interesse per le ricerche sull'intelligenza artificiale , che molti ......di mean girl a Kendall Jenner La prima a definirla così è stata sua sorella Kyliecontent ... da quel momento, sarebbe iniziato il flirt cheancora oggi. Dopo quasi 5 mesi di ...Il tipster Revengus ha rivelato sualcune specifiche tecniche di questo interessante ... e la speranza è che l'innovazioneporti a dispositivi sempre più potenti, efficienti ed ...

Twitter ha perso due terzi del suo valore, per colpa di Elon Musk WIRED Italia

Continua il declino, lento ma inesorabile, di Twitter. Da quando la società è stata acquisita da Elon Musk nell'ottobre 2022, il suo valore è crollato di quasi due terzi, passando da una quotazione di ...Dal 2021, Twitter rende disponibile lo strumento Community Notes per consentire agli utenti di inviare indicazioni sui post pubblicati online, da segnalare perché fake, copiati o imprecisi. La novità ...