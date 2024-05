ATP Roma 2024 | Luca Nardi incanta la Capitale nella notte - batte Altmaier e avanza agli Internazionali d’Italia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Gran bella vittoria perdel Foro Italico di. Il classe 2003 sconfigge con un bel doppio 6-4 il tedesco Daniele si regala la sfida contro il danese Holger Rune, che potrebbe essere divertente già solo per il fatto che i due sono coetanei. Inizio di partita che, proprio poco prima delle 23, viene spostato dal Grandstand al Pietrangeli, rimasto ormai con pochi spettatori anche perché, a, la mobilità pubblica in quella zona di sera diventa problematica. Di suo,è attivissimo fin da subito, perché centra il break a zero nel primo game. Il gioco spettacolare del pesarese, però, ogni tanto s’inceppa e c’è l’immediata restituzione. Il gioco è comunque molto più brillante da parte dell’italiano, che riconquista ...

Il difensore della Roma, Gianluca Mancini , è in lacrime durante il minuto di silenzio in memoria di Mattia Giani , il calciatore ventiseienne morto pochi giorni a causa di un malore che lo ha colpito durante una partita di Eccellenza. Tutto il mondo ...

Latina – Un libro , dal forte contenuto culturale e pedagogico (naturalmente dal punto sportivo), che non può non leggere un appassionato di calcio, di calcio vero però. E’ quello che il collega della redazione sportiva del quotidiano Latina Oggi ...

Unforgettable band PER AIL Roma ALL’ Auditorium PARCO DELLA MUSICA Special guests Luca Barbarossa e Nicky Nicolai L’intero incasso sarà devoluto ad AIL Roma per il sostegno alle cure domiciliari dei pazienti onco-ematologici 14 maggio ore 21.00 – ...

