Atalanta sì - Roma no | Lukaku fallisce come sempre|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 10 maggio 2024) 2024-05-09 23:00:00 Arrivano conferme: L’sì, lano. Disunite dalla finale di Europa League e intrecciate per un posto nella prossima Champions. Il verdetto era atteso, anzi ampiamente previsto. Eppure c’è amarezza per i tifosinisti, che grazie a due rigori trasformati da Paredes hanno accarezzato l’impresa fino a pochi minuti dalla fine, quando Svilar – seppur autore di una prestazione incredibile per parate e salvataggi – ha sbagliato in modo goffo un’uscita inutile. Il sogno giallorosso è finito lì, perché poi l’assalto disperato e il secondo gol del Bayer Leverkusen non hanno cambiato l’impressione – comunque positiva – sulladi Daniele De Rossi che ha sfiorato un’impresa memorabile. Su e giù tra i singoli. Su El Shaarawy, candidato credibile anche...