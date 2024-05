ATP Roma - altro ko per Lorenzo Sonego | Lajovic si impone in piena notte al terzo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si chiudono subito gli Internazionali didi. Il tennista azzurro si arrende a Dusanal primo turno del torneo italiano, con un 6-3 6-7 6-3 maturato in due ore e mezza di partita. Prima ora complicatissima, in cui l’azzurro soffre parecchio ma riesce a metterla in equilibrio, per poi pagare un momento di down nella fase cruciale della terza frazione.conferma in avvio di non essere la miglior versione di sé stesso, ma dall’altra parte ci si mette anche unche, nelle sue giornate migliori, può creare parecchi grattacapi. Ci si mettono anche un paio di errori di misura dell’azzurro e il serbo vola immediatamente sul 3-0. Non sembrano esserci spiragli fino a che il numero 64 del mondo non commette un doppio fallo che lo porta a difendere palla ...