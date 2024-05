Si avvicinano il voto? Rispunta Patrick Zaki sardinizzato | ecco come si mostra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il “sardinismo” è un sintomo persistente della malattia senile della nostra politica. Sile elezioni ed, puntuale, affacciarsi il volto nuovo utile a rivitalizzare il movimentismo sempre più artritico della sinistra. Così, spentasi in una nuvola di hashish la parabola delle sardine e del loro coreografico leader Mattia Santori, dai talent scout dell'ateneo bolognese ci viene riproposto il volto sorridente di, lo studente egiziano, frequentatore di un master a Bologna, arrestato al Cairo nel febbraio 2020, condannato e graziato nel luglio 2023 anche per l'impegno del governo Meloni. Anche in quell'occasione, appena sbarcato in Italia si era guardato bene dal ringraziare chi si era battuto per lui. Edche, a una ventina di giorni daltorna a offrire ...