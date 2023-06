Roma | festa nel locale al Pigneto è troppo rumorosa | lanciate uova | secchi d’acqua e una caffettiera dai balconi

(Di lunedì 5 giugno 2023) Residenti esasperati al, dove ieri si è sfiorata la tragedia a causa del lancio di oggetti provenienti da un appartamento situato a un piano alto di una palazzina. Tra le varie cose tirate verso la strada, una pesanteche, se avesse colpito una delle persone sottostanti, avrebbe sicuramente provocato seri danni, se non peggio. È successo a Piazza del, a, dove – in undella zona – era stata organizzata unadi compleanno. Pioggia di oggetti sugli invitati allaTutto è iniziato nel pomeriggio di ieri, 4 giugno. Nelsi fa: palloncini colorati, musica dal vivo, persone che azzardano qualche passo danza. Si mangiano le pietanze del rinfresco, poi arriva la torta. E tutti in ...

Nel 2018 Massimiliano è stato scelto selezionato come uno dei nuovi dieci giovani talenti italiani, per il progetto Officine Lab presentato alladel Cinema dilo stesso anno. Torna poi ...... avvenuto lo scorso 2 giugno in occasione delladella Repubblica. L'ultimo modello della casa di Arese ha sfilato in via dei Fori Imperiali ainsieme ad altre vetture storiche in presenza ......podistico che si snoda lungo un percorso di quasi 150 chilometri da Acquapendente (Viterbo) a... E il 14 è ladel donatore Nel mentre si guarda avanti e si pensa al 14 giugno, Giornata del ...

(VIDEO+FOTO) Crotone - In via Roma è già festa ~ CrotoneOk.it CrotoneOK.it

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - La replica della fiction 'Bianca ... Al secondo posto 'Speciale Novantesimo Minuto Sarò con te – La festa del Napoli' su Rai2, con 1.922.000 spettatori e l’11.9% di share.Il presidente della Cei conclude a San Luigi Grignion de Montfort il ciclo di iniziative per il trentennale della realtà di accoglienza nata grazie alla disponibilità della famiglia Dolfini ...