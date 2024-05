Parolo | Ciclo Inter? Deve rinnovare Lautaro Martinez! Un rischio

Parolo: “Ecco perché all’Inter vedrei Gudmundsson più di Zirkzee” - parolo: “Ecco perché all’Inter vedrei Gudmundsson più di Zirkzee” - L’ex centrocampista Marco parolo sostiene che i nerazzurri avrebbero dovuto vincere il girone in Champions League. Marco parolo ha parlato a DAZN della stagione dell’Inter. “Quest’anno aveva un obiett ...

Parolo: “L’Inter non abbassa le aspettative per il futuro, non è che Lautaro è frenato dai tentennamenti per il rinnovo” - parolo: “L’Inter non abbassa le aspettative per il futuro, non è che lautaro è frenato dai tentennamenti per il rinnovo” - L’ex centrocampista Marco parolo si è focalizzato anche sul prolungamento del capitano nerazzurro che tarda ad arrivare. Marco parolo ha parlato a DAZN del futuro dell’Inter e di cosa deve fare il clu ...

Inzaghi: "L'Inter si sta muovendo per migliorare nonostante paletti e budget. I nostri tifosi meritano il top" - Inzaghi: "L'Inter si sta muovendo per migliorare nonostante paletti e budget. I nostri tifosi meritano il top" - Nuovo riconoscimento personale per Simone Inzaghi. Il tecnico dell'Inter, che appena qualche settimana fa ha vinto il suo primo scudetto da allenatore, ha ricevuto oggi il ...