I Radio Days di noi cuccioli di boomer

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Negri Nel 1962 o giù di lì a casa mia c’era già un televisore, ma - valeva per tutti - con un solo canale e solo per uno spicchio di trasmissioni serali. Fugace eccezione ad aprile, quando la Fiera di Milano concedeva il lusso di un matinée, con un film. Vago senso di colpa: il mattino aveva l’oro in bocca e il martello in mano, mica l’ozioso bianco e nero del tubo catodico. Perché quelli erano ancora giorni di. I nostri. La sigla del principale notiziario,Sera, era ad esempio lo sfondo sonoro della cena: minestrone di verdura, con l’olio che affiorava dal brodo in minute gocciole tonde e lucenti sotto il lampadario della cucina. Mio padre, a volte, appena finito di mangiare poggiava la testa sul braccio e si addormentava a capotavola. Erano anni di matto lavoro. Anni del boom e di ...