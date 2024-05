(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il Questore di Sondrio ha disposto la chiusura al pubblico del Bar Desa per quindici giorni. Il provvedimento, il terzo di questo tipo notificato al proprietario nella mattinata di ieri, è stata disposta per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Il 3 maggio un cliente in stato confusionale aveva minacciato di accoltellare una ragazza e le dipendenti del bar.

Non è un buon momento all‘ Isola dei famosi per Khady. Qualche settimana fa, la naufraga era riuscita a conquistare il pubblico e a raggiungere grandi numeri durante i televoti, ma da una decina di giorni il pubblico ha cambiato idea e sui social è ...

Il trasporto pubblico: "Più servizi e personale per ridurre i rischi. Aprire al confronto" - Il trasporto pubblico: "Più servizi e personale per ridurre i rischi. Aprire al confronto" - E sui rider: "Lavorano troppo spesso in condizioni non dignitose". . Trasporto pubblico locale. Sì, ma in che modo Con quali fondi Esiste una pianificazione strutturale al di là delle enunciazioni ...

Troppo pericoloso. Il bar deve chiudere - troppo pericoloso. Il bar deve chiudere - Il Questore di Sondrio ha chiuso il Bar Desa per 15 giorni per motivi di ordine pubblico e sicurezza, dopo che un cliente ha minacciato di accoltellare delle persone. Il Questore di Sondrio ha ...

Oroscopo Vergine di oggi 8 maggio - Oroscopo Vergine di oggi 8 maggio - a contatto con il pubblico aumentano le possibilità; la concorrenza è spietata ma c’è la possibilità di rinnovare un accordo altrove; Maggio sarà più facile da gestire per i giovani e coloro che non ...