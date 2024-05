La moglie di Paolo Noise si schiera con Tarquini

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Stefania Caroli, d’origine scandianese edel noto conduttore radiofonico, si candida al consiglio comunale per la lista civica di Giovanni. A svelarlo con un siparietto è stato proprio il marito ieri durante la famosa trasmissione radio dello Zoo di 105. "Votate per Stefania Caroli al consiglio comunale di Reggio Emilia, una donna onesta e pulita", ha lanciato lo spottoneinterrotto subito dall’ironia del conduttore Marco Mazzoli: "Quindi se la eleggono non vivrà più con te per sei mesi a Miami?". E: "Esatto, fatelo per me...". Mazzoli conclude: "Votatela non solo perché vuole difendere i diritti degli animali, ma anche perché così ce la togliamo dalle ‘scatole’...".

Paolo Mengoli è sposato da anni con Claudia Pezzoni . I due si sono uniti in matrimonio nel 2015 e il loro amore è puro e semplice come il primo giorno che si sono incontrati. Non si hanno moltissime informazioni su Claudia Pezzoni , se non che la ...

L’urlo di Nadia Manfredi: "Mio padre Antonio non era un ’’bastardo’’. Era figlio di Giacomo Puccini" - L’urlo di Nadia Manfredi: "Mio padre Antonio non era un ’’bastardo’’. Era figlio di Giacomo Puccini" - La donna che ha 78 anni rompe il silenzio nell’anno in cui si celebra il Centenario della morte del Maestro "Non cerco denaro, tantomeno notorietà. Voglio solo ridare dignità e onore a mio babbo".

Ieri su ilS: arresto per tentato omicidio a Saronno sud. Funerale di Emanuela Carioli. Multe per le slot. Bocedi su accoltellamento Varese - Ieri su ilS: arresto per tentato omicidio a Saronno sud. Funerale di Emanuela Carioli. Multe per le slot. Bocedi su accoltellamento Varese - Grande commozione e tanta gente ieri pomeriggio nella chiesa prepositurale di San Pietro e paolo in piazza Libertà per il funerale di Emanuela Carioli, 66enne saronnese molto conosciuta in città e man ...

