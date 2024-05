Quel saluto romano al busto del duce | chi sono i due fratelli di Boltiere finiti nell’inchiesta Toti

(Di mercoledì 8 maggio 2024). “Chiedo scusa a tutti coloro che sisentiti offesi dal mio gesto inopportuno, di leggerezza e fuori luogo. Non era mia intenzione offendere nessuno”. Nell’estate del 2011 Maurizio Testa, ai tempi vicesindaco di, prima di doversi dimettere spiegò così l’episodio che lo portò agli onori della cronaca insieme al fratello gemello Arturo. I due, in gita alla tomba di Mussolini a Predappio, non resistettero alla tentazione di farsi immortalare con il braccio teso in onore del loro idolo. La foto finì sui social e furono costretti a fare mea culpa. Stavolta, invece, le loro scuse potrebbero non bastare perchè il capo d’imputazione per cuiindagati è piuttosto pesante: corruzione elettorale aggravata dall’agevolazione mafiosa, in pratica avrebbero sostenuto l’attività di Cosa Nostra al nord. I due ...

Il caso di corruzione, «promessi dai Testa 400 voti in cambio di posti di lavoro» - Il caso di corruzione, «promessi dai Testa 400 voti in cambio di posti di lavoro» - Tocca anche la Bergamasca l’inchiesta della Procura di Genova che ha portato agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione il governatore ligure Giovanni Toti. Il 7 maggio la Guardia di finanza ...

Casteldaccia, il nodo degli ispettori del lavoro: la Regione non assume e in tutta la Sicilia a occuparsi di prevenzione sono solo in 49 - Casteldaccia, il nodo degli ispettori del lavoro: la Regione non assume e in tutta la Sicilia a occuparsi di prevenzione sono solo in 49 - sono 49, dovrebbero essere 280. È quello il numero di ispettori del lavoro ritenuto congruo dalla Regione siciliana, che grazie allo Statuto speciale ne ha la diretta responsabilità. Ma “ce ne vorrebb ...

L'ombra di Cosa Nostra nell'inchiesta sulla corruzione in Liguria - L'ombra di Cosa Nostra nell'inchiesta sulla corruzione in Liguria - Secondo i magistrati la corruzione elettorale "non serviva solo a garantire l'associazione di 4 o 5 persone, ma anche ad assicurarsi una presenza all'interno delle istituzioni e accreditarsi in modo s ...