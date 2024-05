Accuse a babbo morto

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’attore inglese Bruce Robinson si ricorda solo ora di aver ricevuto molestie sessuali 56 anni fa da Franco Zeffirelli sul set del Romeo e Giulietta. E i due protagonisti del film, anche loro ultra 70enni, si sono ricordati un anno fa che il regista “li costrinse” a girare nel ‘68 una scena di nudo (molto casto) e fanno causa alla Paramount. Ma costoro si svegliano dopo mezzo secolo?Alina Burianivia email Gentile lettrice, deve trattarsi dei cambiamenti climatici: in Siberia si scioglie il permafrost e riaffiorano i ricordi sepolti coi mammuth. Per quanto riguarda Leonard Whiting e Olivia Hussey, che incarnarono Romeo e Giulietta, un tribunale americano ha rigettato la loro assurda richiesta di risarcimento. Adesso spunta quest’altro 77enne e si ricorda che il maestro fiorentino lo molestò, sempre nel ‘68, mentre faceva la doccia. Certo, forse poteva chiudere la porta del bagno. Ma ...

