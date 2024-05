Bolzano sempre al top regioni mother friendly - ultima Basilicata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In cima alla classifica dellepiùc'è ancora una volta la Provincia autonoma di, seguita dall'Emilia Romagna, mentre l'ultimo posto è della, preceduta da Campania e Sicilia. La Toscana guadagna una posizione, conquistando il terzo posto. Tra leche più sono migliorate rispetto all'anno precedente, il Lazio che passa dal tredicesimo all'ottavo posto guadagnando cinque posizioni e la Lombardia che dall'ottavo si attesta al quarto. E' quanto emerge dalla IX edizione del rapporto "Le Equilibriste - La maternità in Italia 2024" di Save The Children che ha elaborato la classifica con l'Istat. Nel documento l'organizzazione ricorda che in Italia: una lavoratrice su cinque esce dal mercato del lavoro dopo essere diventata madre; il 72,8% delle ...