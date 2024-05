Roberta Metsola | L’Europa oggi è più forte grazie alla nostra unità davanti alle crisi – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 8 maggio 2024)ha molti primati – la più giovane presidente del parlamento europeo, la prima originaria di Malta, la prima donna in venti anni – e una frase preferita. La rivolse Winston Churchill al primo ministro inglese, il conservatore Neville Chamberlain, dopo la Conferenza di Monaco del 1938, quella che consegnò la CecoslovacchiaGermania nazista: «Avete avuto la scelta tra la guerra e il disonore. Avete scelto il disonore e avrete la guerra».l’ha usata in discorsi importanti per suggerire,come allora, che la diplomazia non va confusa con l’arrendevolezza perché, come dice a Open, «l’invasione dell’Ucraina ha cambiato tutto». La difesa di Kiev è stata fin dall’inizio una priorità per la presidente del Parlamento europeo, che ha assunto l’incarico solo un mese prima ...