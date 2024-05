Guerra Israele-Hamas - le ultime notizie | DIRETTA

(Di mercoledì 8 maggio 2024)live dellatraoggi, mercoledì 8 maggio Sono ore di grande tensione in Medio Oriente: quando la trattativa per il cessate il fuoco trasembrava finalmente aver avuto esito positivo, l’esercito israeliano ha occupato il valico di Rafah dando inizio all’annunciata operazione militare. “L’ingresso a Rafah serve a due principali obiettivi di: il ritorno dei nostri ostaggi e l’eliminazione di” ha dichiarato il premier Benyamin Netanyahu secondo cui “la proposta di ieri dimirava a silurare l’operazione a Rafah”. Di seguito ledi oggi, mercoledì 8 maggio 2024, sullatrae ...

