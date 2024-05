Arrestato Giovanni Toti Il governatore ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 7 maggio 2024) Ildella Liguria,è statocon l'accusa di corruzione. Secondo la procura di Genov ci sarebbe un sistema di malaffare che collegherebbe politica ad imprenditoria con passaggi di denaro in cambio di presunti favori. Per l'accusaavrebbe ricevuto attraverso la sua fondazione versamenti per 74 mila euro da utilizzare come fondi elettorali in cambio di favori su concessioni portuali.si trova ai. Arrestianche per Matteo Cozzani, capo di gabinetto e braccio destro del presidente della Regione Liguria. E' accusato di corruzione elettorale, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 c.p. perché, per l'accusa, avrebbe agevolato ...