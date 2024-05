Il direttore di Psichiatria | Più sofferenza tra i ragazzi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Come trattare i pazienti psichiatrici. Un tema di grande attualità, ancora di più ora che di salute mentale si è iniziato a parlare più apertamente - anche, purtroppo, in relazione ai giovani. Il Servizio psichiatrico diagnosi e cura di Ravenna organizza due convegni su argomenti importanti: il primo, ’Superare la contenzione superando le ideologie’, si svolgerà questo venerdì dalle 9 alle 18 nella sala Nullo Baldini di via Guaccimanni 10. Stessi orari e location per ’Le emergenze comportamentali: quale integrazione tra Pronto soccorso e’ il 17 maggio. Abbiamo parlato dell’attività del reparto con ildel Servizio psichiatrico diagnosi e cura di Ravenna Roberto Zanfini. Zanfini, quante sono le persone in cura? "Il reparto ha 20 posti letto e siamo sui 750 ricoveri all’anno. Siamo tornati ai livelli pre pandemia. I ricoveri ...

