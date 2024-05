Governatore messo sulla graticola Quando un contributo è malaffare?

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La lunga lista di presidenti di Regione finiti nei guai per corruzione e poi scagionati è la dimostrazione che il confine tra un finanziamento trasparente e una bustarella è diventato oggi fin troppo opinabile.

