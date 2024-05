Kate Middleton le cure della Principessa | Anche una vitamina per tornare presto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Come sta: tra lenon solo le chemioterapia preventiva maunaparticolare pera lavoro. Dopo mesi di mistero intorno alle reali condizioni di salute di, laha deciso di parlare pubblicamente del suo cancro per fare luce su quanto le starebbe accadendo. Di recente la moglie di William ha di fatto rivelato che si starebbe sottoponendo a delle terapie chemioterapiche preventive, nella speranza diagli impegni pubblici. Come sta davvero(Fonte: Ansa – Cityrumors.it)Queste parole hanno fatto ben sperare i sudditi inglesi e il resto del mondo che fino a ...