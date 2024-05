(Di mercoledì 8 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità: In occasione dei festeggiamenti in onore di San, Kyma Mobilità offre ai tarantini e ai turisti la straordinaria opportunità di seguire la suggestivadel Santo Patrono a bordo di unache, come ormai tradizione vuole, si pone sulla scia di Nave Cheradi sulla quale ci sarà la statua di San. «In particolare quest’anno Kyma Mobilità – ha annunciato il Presidente Avv. Daniele D’Ambrosio – metterà a disposizione entrambe le sue motonavi, la “Clodia” e la “Adria”, per dare la possibilità a un numero maggiore di passeggeri di seguire comodamente “in prima fila” ladi San: non solo ai tarantini, ma anche ai tanti turisti che saranno in città ...

Taranto: San Cataldo, stasera la processione in mare. Possibile seguirla in motonave Limitazioni al traffico - Taranto: San cataldo, stasera la processione in mare. Possibile seguirla in motonave Limitazioni al traffico - Di seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità: In occasione dei festeggiamenti in onore di San cataldo, Kyma Mobilità offre ai tarantini e ai turisti la straordinaria opportunità di seguire la sug ...

Kyma Mobilità: navette gratuite per la festività di San Cataldo - Kyma Mobilità: navette gratuite per la festività di San cataldo - In relazione ai festeggiamenti del Santo Patrono di Taranto, nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 maggio sarà interdetto il traffico veicolare sul Lungomare Vittorio Emanuele III nel tratto compre ...

Variazioni al traffico e ai parcheggi a Taranto per i festeggiamenti di San Cataldo - Variazioni al traffico e ai parcheggi a Taranto per i festeggiamenti di San cataldo - A Taranto, dal 8 al 10 maggio, si verificheranno importanti cambiamenti alla circolazione e alla sosta per le celebrazioni del Santo Patrono, con un completo sold out per la processione a mare.