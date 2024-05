Fognini-Evans oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Fabiose la vedrà contro Danielnel primo turno degli, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Esordio sulla carta fattibile per il veterano ligure, che ha avuto accesso al tabellone in virtù di una wild card. Il top settanta britannico, infatti, non ha nel rosso la sua superficie preferita ed è reduce da tre eliminazioni consecutive al debutto. L’azzurro, al contrario, sta giocando su buoni livelli nelle ultime settimane, in cui ha anche raggiunto i quarti di finale in quel di Marrakech. Non a caso a partire leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers sarà proprio, che si trova sotto per 1-0 nel computo degli scontri diretti. Ad attendere il vincitore al secondo turno c’è già il californiano Taylor Fritz, ...