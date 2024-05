Vapori tossici in piscina Dodici finiti all’ospedale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) di Marianna Vazzana MILANO Tosse, bruciore agli occhi, difficoltà a respirare. Il saggio di nuoto dei piccoli di un asilo privato si è trasformato in un incubo ieri mattina: teatro, le “Piscine Jacarandà“ di via Procaccini 69. Immediata la richiesta di aiuto e l’arrivo dei soccorsi: tra le ambulanze, anche un mezzo di coordinamento Areu per le maxiemergenze, vigili del fuoco con il Nucleo nbcr (nucleare, batteriologico, chimico e radiologico), Ats, Protezione civile, polizia di Stato e polizia locale. Quarantadue persone, tra cui 28 bambini, sono state visitate in una zona triage allestita all’aperto dalla Croce Rossa e 12 sono state poi accompagnate in ospedale per una lieve intossicazione: in particolare cinque bambini tra i 3 e i 5 anni, tutti in codice verde, e sette adulti, di cui due in codice giallo. Tra loro anche l’addetto alla “miscelazione del cloro“. E dai primi rilievi, ...

