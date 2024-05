L’infermiere D’Agostino premiato a Roma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024)di Lodi Lorenzo, classe 1982, ieri è stato, nella biblioteca del Senato, con il “Daisy Awards”. È un riconoscimento per premiare le infermiere e gli infermieri più qualificati, compassionevoli e impegnati. Viene consegnato nella settimana internazionale degli infermieri 2024 (5-12 maggio). A segnalare i meritevoli possono essere pazienti, familiari di pazienti e gli stessi infermieri e altri operatori sanitari. "Lorenzo è un infermiere molto stimato e conosciuto nella Asst di Lodi, dove è rimasto fino al 2022, quasi 20 anni in Pronto soccorso, per poi diventare caposala del Pronto soccorso di San Donato Milanese. È qui che, in poco tempo, dalla direzione hanno compreso il suo valore e lo hanno candidato al premio" hanno spiegato quattro suoi ex colleghi lodigiani, orgogliosi ...