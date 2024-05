Via Pantaleoni - avanti con le ruspe | I nidi di rondini? Nessuno stop

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Proseguono i lavori di demolizione dei palazzi in viaresi inagibili dal terremoto del 2016. È l’assessore all’urbanistica Silvano Iommi a fare il punto della situazione a una settimana circa dal via dato alle. "L’ordinanza che regola la viabilità stradale – spiega Iommi –, il cui termine era previsto per il 15 maggio, segue l’andamento delle demolizioni; dovrebbero terminare a fine mese. Ora procediamo in progressione, coi palazzi che vengono abbattuti uno dietro l’altro". Al civico 88 si è verificata una problematica legata alla presenza sul tetto di piccolidi una specie protetta di rondine. Iommi spiega: "Ipotrebbero contenere delle uova. Degli esperti hanno fatto un sopralluogo e crediamo che potrebbero essercene alcuni con degli animali all’interno. Finita la cova, gli uccelli che ...

