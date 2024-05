Ucraina - attacco russo su larga scala

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 7.00sudelle forze armate russe in. Lanciati nel corso della notte missili balistici da crociera, razzi e droni, riferisce il Kiev Independent, che cita l'Aeronautica. Registrate esplosioni in diverse regioni e nella città di Brovary, nei pressi di Kiev. Sirene d'allarme in tutto il Paese. Prese di mira infrastrutture di produzione e distribuzione di energia elettrica nelle regioni di Poltava, Kirovohrad, Zaporizhzhia, Leopoli, IvanoFrankivsk e Vinnytsia.