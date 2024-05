(Di mercoledì 8 maggio 2024) Indella ripresa settembrina delle lezioni, scatta il piano di manutenzioni nelle scuole. Dal rifacimento dei pavimenti a quello delle guaine dei tetti, sono numerosi - e distribuiti su più edifici - gli interventi didal Comune di San Giuliano per essere eseguiti durante la pausa estiva. L’investimento comvo, da parte dell’ente locale, ammonta a 751mila euro; l’obiettivo è garantire agli studenti, e al personale, ambienti più confortevoli e sicuri. È stato inoltre avviato l’iter amministrativo per l’efficientamento energetico di due scuole dell’infanzia, la "Campoverde" e la "Deledda". Nel primo caso è prela coibentazione del tetto, nel secondo la sostituzione dei serramenti e l’installazione di valvole termostatiche. Sul fronte dell’efficientamento ...

Restyling in vista: programmati i lavori nei plessi scolastici - restyling in vista: programmati i lavori nei plessi scolastici - In vista della ripresa settembrina delle lezioni, scatta il piano di manutenzioni nelle scuole. Dal rifacimento dei pavimenti a quello delle guaine dei tetti, sono numerosi - e distribuiti su più ...