I Migliori Ristoranti della Costiera Amalfitana - una Nostra Selezione per Deliziarvi il Palato

Penisola Sorrentina, alla scoperta di una delle coste più belle al mondo - E per coloro che desiderano esplorare oltre la Penisola, escursioni lungo la costiera amalfitana, verso l'isola di Capri o la città di Napoli offrono ulteriori opportunità di svago, cultura e ...

Le Stelle per i ristoranti, le Chiavi per gli hotel: Michelin premia 146 hotel in Italia - Poco distante, in costiera amalfitana, il San Pietro di Positano presenta spaziose camere progettate individualmente in uno stile sobrio e di buon gusto. A Civita di Bagnoregio Nel borgo medievale di ...

Morto Catello Ingenito, storico gestore della pizzeria Piccolo Biffi a Udine - È morto nella mattinata di lunedì 6 maggio, all'età di 86 anni, Catello Ingenito, originario della costiera amalfitana, ma trapiantato in Friuli fin da giovanissimo. L'ex ristoratore, che risiedeva a ...