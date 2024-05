Mps - c’è una pista che porta a Bilbao

Nella giornata odierna sono andati in scena gli attesissimi test riservati alla MotoGP sul tracciato di Jerez de la Frontera. Per alcuni team o piloti si sono trattati di un semplice pro forma, per altri, invece, hanno assunto un valore notevole. ...

Sesto appuntamento del Mondiale 2024 di F1 che arriva e la Ferrari spera di fare meglio della tappa di Shanghai (Cina). Nessun podio nell’appuntamento asiatico, in un week end in cui è andata in scena la prima Sprint Race dell’annata. Il format in ...

F1, Ferrari in pista a Fiorano con la SF-24 EVO - F1, Ferrari in pista a Fiorano con la SF-24 EVO - La Ferrari porterà a Imola una versione rivista della SF-24. Prima del debutto vero e proprio, la Scuderia di Maranello la proverà a Fiorano.

F1 24: grandi rivalità come in pista, corri con le leggende della Formula 1 - F1 24: grandi rivalità come in pista, corri con le leggende della Formula 1 - Carriera, grafica e le migliorie in seno al nuovo gioco di Formula Uno di Codemasters, in attesa dell'appuntamento finale con la recensione.

Motociclismo, Dalla Porta fuori dal podio in Portogallo - Motociclismo, Dalla porta fuori dal podio in Portogallo - Dopo aver vinto il primo round del Campionato Europeo "Stock", Lorenzo Dalla porta si è classificato quinto in Portogallo, nella seconda tappa della competizione. Un piazzamento che gli ha comunque co ...