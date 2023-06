Fiorello show | “Chiambretti vieni in Rai che da quando c’è Roberto Sergio non si vede un comunista… E porta una bandiera rossa!”

(Di lunedì 5 giugno 2023) “L’ho sempre detto che vorrei finire la mia carriera in Rai. Da bastian contrario, nel momento in cui tutti scappano io potrei tornare”. Una “battuta”, dice il conduttore, questa che ha fatto il chiusura di un’intervista rilasciata a La Stampa. Serio o faceto? Forse un po’ tutte e due le cose e questa mattina è arrivato puntuale il commento dia Viva Rai2!: “è l’unico, soprattutto di sinistra, che vuole venire in Rai e non andare a Discovery. Piero, bravo!da noi ma sappi che saresti l’unico perché dac’ènon siun comunista in Rai neanche a pagarlo oro. Ti pregounarossa perché in Rai sono finite tutte”. E ancora: “Sarebbe bello avere Pierino. Visto che Cattelan ha ...

Trattasi di un dato ottimo considerando che lova in onda alle 7:15 del mattino.spiazza sul suo futuro in Rai: "Non convocato" Questa sarà l'ultima settimana di Viva Rai 2, pertanto in ...sta per salutare il pubblico con le ultime puntate di Viva Rai 2 ma sentiamo già tutti nostalgia del programma e dellodel ...Nina Zilli diventa mamma: il post che annuncia la nascita della piccola Anna Blue Qualche mese fa, inavvertitamente,durante una puntata del suo talkmattutino ha svelato che Nina Zilli ...

Fiorello show: “Chiambretti vieni in Rai che da quando c’è Roberto Sergio non si vede un… Il Fatto Quotidiano

"Visto che Cattelan ha detto di non voler fare il programma al posto di Fazio, sarebbe una bella cosa avere Chiambretti di domenica a quell'ora lì" ...Ha dato il via all’ultima settimana di messa in onda del suo morning show, Rosario Fiorello che il 9 giugno saluterà il pubblico di Rai2 che l’ha seguito da dicembre ad oggi. Sarà una puntata ricca di ...