Udinese-Juventus le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 4 giugno 2023) . La squadra di Allegri all’ultimo atto di un campionato da dimenticare, Sottil vuole chiudere al meglio una stagione molto positiva. Ultimo atto per lache chiude la stagione con l’ultima gara del campionato in trasferta. L’non è certamente cliente che fa regali, soprattutto in questa Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.