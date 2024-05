Festa della mamma 2024 | i regali beauty semplici e originali

(Di martedì 7 maggio 2024) Come recita il proverbio:è sempre la. Festeggiarla a suon diper la, dunque, è d’obbligo, ma solo selezionando i migliori cofanettie benessere per sorprenderla. Concentrati di relax da condividere o da lasciarle godere in solitaria, per concedersi un momento da dedicare solo a se stessa. Si sa, cuore diporta spesso a sacrificarsi per gli altri. Un motivo più che valido per lasciarsi tentare da idee regalo per lei che le impongano di prendersi cura di sé, anche solo per qualche attimo, e di prendersi un weekend o un pomeriggio in solitaria, godendosi il tepore dell’acqua termale o un bel ...

Verona, la mamma che denunciò il batterio killer: «Ripiombata nell’incubo che ha ucciso la mia Nina» - Verona, la mamma che denunciò il batterio killer: «Ripiombata nell’incubo che ha ucciso la mia Nina» - Francesca Frezza e la morte della figlioletta avvenuta cinque anni fa: «La verità è che quel maledetto batterio non è mai stato debellato» ...

Torna l’azalea della ricerca per la festa della mamma. I volontari della Fondazione Airc domenica mobilitati in tutta Italia per la raccolta fondi - Torna l’azalea della ricerca per la festa della mamma. I volontari della Fondazione Airc domenica mobilitati in tutta Italia per la raccolta fondi - Da 40 anni con le donne, contro il cancro. Torna l’Azalea della Ricerca di Fondazione Airc. In occasione della festa della mamma, domenica 12 maggio, ognuno è chiamato a fare la ...

Il 12 maggio torna l'Azalea della ricerca di Airc in 3500 piazze - Il 12 maggio torna l'Azalea della ricerca di Airc in 3500 piazze - Domenica 12 maggio, festa della mamma, torna l'appuntamento con L'Azalea della Ricerca di Fondazione Airc: circa 20 mila volontari scendono in piazza per celebrare quarant'anni di impegno per ...