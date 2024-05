(Di martedì 7 maggio 2024) Secondo alti funzionari americani, Xi Jinping e Vladimir Putin starebbero ampliando la cooperazione militare anche in vista di una possibile invasione della "provincia ribelle"

L'asse Cina-Russia e quell'ombra su Taiwan: cosa rivelano gli 007 Usa - L'asse cina-russia e quell'ombra su Taiwan: cosa rivelano gli 007 Usa - Da Washington, infatti, alti funzionari dell'intelligence Usa hanno reso noto che Russia e Cina avrebbero intensificato i loro programmi di cooperazione militare arrivando ad includere per la prima ...

Cultura, formazione, green Europa e Mediterraneo rilanciano l'asse con l'Africa - Cultura, formazione, green Europa e Mediterraneo rilanciano l'asse con l'Africa - Assistenza e rapporti di cooperazione nella realizzazione di infrastrutture, politiche green e sostenibilità ambientale, formazione di dirigenti pubblici e profili professionali in grado ...

Macron si agita tra Cina e Russia ma la sua è solo campagna elettorale per le Europee - Macron si agita tra Cina e Russia ma la sua è solo campagna elettorale per le Europee - I rapporti industriali e commerciali della Francia con Pechino stanno a cuore a Parigi, che ha registrato un saldo passivo di 40,8 miliardi di euro, con importazioni per 71,9 miliardi ed esportazioni ...