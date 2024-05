(Di martedì 7 maggio 2024) Bruxelles, 6 mag. (Adnkronos) - La presidentea Commissione Europea Ursula von der, incontrando a Parigi il presidente cinese Xi Jinping, si è posta in perfetta continuità con laassertiva nei confrontida lei inaugurata dopo la finea pandemia di Covid-19. Mentre ancora alla fine del 2020 la sua ‘madrina' politica, l'allora cancelliera Angela Merkel, aveva fortemente voluto la firma di un trattato sugli investimenti Ue-prima'insediamento del presidente Usa Joe Biden, mai entrato in vigore perché poco dopo Pechino avrebbe sanzionato alcuni eurodeputati di peso in risposta alle sanzioni comminate dall'Ue nei confronti di funzionario Xinjiang per la persecuzione degli uiguri, von der ...

20.30 "Non traccio mai linee rosse ma credo che sarebbe totalmente inaccettabile se Netanyahu invadesse Rafah . Se dovesse succedere, ci siederemo con gli Stati membri e agiremo in merito". Lo ha dichiarato Ursula von der Leyen , presidente della ...

Ue-Cina, von der Leyen paladina dell'Unione 'geopolitica': linea dura con Xi - Ue-Cina, von der leyen paladina dell'Unione 'geopolitica': linea dura con Xi - La presidente della Commissione Europea Ursula von der leyen, incontrando a Parigi il presidente cinese Xi Jinping, si è posta in perfetta continuità con la linea assertiva nei confronti della Cina da ...

Macron riceve Xi, ma può salvare a malapena il cognac - Macron riceve Xi, ma può salvare a malapena il cognac - Cina (Europa) Il presidente cinese in visita in Francia incontra anche Ursula von der leyen. I due leader Ue: Pechino contribuisca alla soluzione del conflitto in Ucraina. Di Anna Maria Merlo ...

Xi Jinping usa il patto del cognac per far sciogliere Macron - Xi Jinping usa il patto del cognac per far sciogliere Macron - A Parigi per l’esordio del suo viaggio europeo, il presidente cinese lascia speranze all’Eliseo sulla guerra commerciale dei liquori. Così prova a imbonire la Francia e ad aprirsi un varco nell’Europa ...