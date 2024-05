Non stiamo più insieme La coppia vip si lascia dopo un anno | la rottura improvvisa

(Di lunedì 6 maggio 2024) Brutta notizia per i fan dell’amatavip, che ha annunciato la. Non era trascorso nemmeno da undal loro fidanzamento, quando lei ha rivelato a tutti che entrambi sono da considerarsi single. Eppure fino a qualche giorno fa erano stati fotografati mentre si scambiavano coccole, baci e abbracci mentre si stavano godendo la città spagnola di Madrid. Lavip ha svelato a tutti che laè ormai ufficiale. Attraverso un post, pubblicato su Instagram, la ragazza ha quindi scritto: “considerazioni accurate e molti momenti preziosi, abbiamo deciso di separarci amichevolmente. Abbiamo condiviso un percorso pieno di amore e apprendimento e ora, come grandi amici con grande rispetto, abbiamo deciso di prendere strade ...

Sandra Mondaini, la tv, la morte. Quando Raimondo Vianello venne censurato - Sandra Mondaini, la tv, la morte. Quando Raimondo Vianello venne censurato - Raimondo Vianello, Ugo Tognazzi e la censura Prima di Sandra, Raimondo Vianello ebbe un'altra importante spalla, con la quale formò una coppia comica indimenticabile: Ugo Tognazzi. I due si conobbero ...

Matrimonio: costi, invitati, doni, in 40 anni tutto è cambiato - Matrimonio: costi, invitati, doni, in 40 anni tutto è cambiato - ormai oltre una coppia su quattro preferisce viaggiare in un periodo lontano dalla data della cerimonia. Che cosa si regala agli sposi per celebrare le nozze Qui le cose invece sono molto cambiate ...

Perseguitano il vicino di casa. Denunciati per stalking e violenza - Perseguitano il vicino di casa. Denunciati per stalking e violenza - L’arrivo di una coppia di nuovi vicini di casa si è trasformata in un incubo per un 68enne castellese, che dopo un anno e mezzo di vessazioni a causa di una questione di confine era arrivato a temere ...