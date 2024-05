L’incendio alla Don Minzoni Pavimenti e controsoffitti Lavori urgenti per il ripristino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 7 maggio 2024) Pavimento,, serrature, impianti tecnologici e non solo. C’è tanto da ricostruirescuola media Donin via Celso Cicognani, dopodel 2 aprile scorso. Nei giorni scorsi, in vista deidi manutenzione straordinaria necessari per ripristinare i locali colpiti, il Comune ha messo nero su bianco in un documento di indirizzo danni eda eseguire. "Alcuni locali del piano terra sono stati danneggiati irrimediabilmente dal, sviluppatosi sotto il portico esterno dell’edificio e successivamente propagatosi all’interno della scuola danneggiando irrimediabilmente alcune aule, al momento dichiarate inagibili – si legge nel documento –. I fumi della combustione hanno invaso diversi ambienti quali corridoi, segreteria, bagni ...