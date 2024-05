Borse - Tokyo chiude in rialzo +1,5% anche se i titoli cinesi vacillano

La Borsa di Milano conferma il buon passo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,7% a 33.956 punti. Lo spread tra Btp e Bund risale ed è sopra 135 punti, così come il rendimento del decennale italiano che è al 3,83% Sempre in testa Tim (+4,3%) nel giorno ...

La Borsa di Milano è in cauto rialzo (+0, 38%) nella prima parte della seduta sostenuta da A2a (+2,82%), da Nexi (+1,49%) e dalle banche a partire da Bps (+1,63%), che ha riunito sabato l'assemblea, e da Mps (+1,18%) in una settimana che vedrà ...

Dax future: un veloce rimbalzo tecnico - Pericolosa invece una discesa sotto quota 18.030 anche se, da un punto di vista grafico, soltanto una discesa sotto i 17.920 punti potrebbe fornire un nuovo segnale ribassista di tipo direzionale.

La Fed spinge in rialzo l'Asia, Cina volatile. Yen ancora sotto pressione - Le borse asiatiche proseguono la seduta contrastate dopo un'apertura in corale rialzo. Alle 07:00 i listini cinesi di Shanghai e dello Szse Component segnano rispettivamente un +0,03% e un -0,3%, in ...

Meteo Italia – goccia fredda che porta scompiglio sul Mediterraneo poi rimonta dell'alta pressione in vista - Meteo Italia - piogge e temporali nei prossimi giorni per il transito di una goccia fredda sul Mediterraneo, torna l'alta pressione a seguire ...