Imprenditore picchiato brutalmente per i soldi del pizzo | 4 arresti nel Vesuviano

Studente italiano "legato a capretto" e picchiato dai poliziotti - Studente italiano "legato a capretto" e picchiato dai poliziotti - MIAMI - Non bastano le manette: prima bloccato da un ginocchio, poi la forte stretta di una cinghia ad aggiungere inutile sofferenza nella cella. Stavolta negli obiettivi delle bodycam degli agenti ...

Notte da incubo a Montecorvino, picchiati in casa da rapinatori - Notte da incubo a Montecorvino, picchiati in casa da rapinatori - picchiati in casa da rapinatori, notte da incubo per un noto imprenditore della zona. L'ipotesi è di una rapina culminata in violenza ...

Montefusco, abbandona sacchi di rifiuti tessili, imprenditore sannita nei guai - Montefusco, abbandona sacchi di rifiuti tessili, imprenditore sannita nei guai - Abbandona scarti di lavorazioni tessili in un terreno privato a Montefusco, denunciato imprenditore sannita. I carabinieri della Stazione di Montefusco avevano sequestrato un terreno ...