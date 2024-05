(Di martedì 7 maggio 2024) Ieri seradi persone sono scese innei pressi del quartier generale militare di Kirya a Tele in diverse altre località in, tra cui Gerusalemme, Haifa, Sderot, Be’er Sheva, per chiedere di arrivare a un accordo dopo cheha annunciato di aver accettato una proposta di cessate il fuoco presentata dai mediatori Egitto e Qatar. Ma intanto l’esercito israeliano aveva già iniziato areina Telcon. Ma l’operazione di terra aè ormai avviata L’aviazione israeliana ha attaccato oltre 50 obiettivi di gruppi radicali nell’area die le ...

Notte di paura in Israele. L' Iran ha compiuto l' Attacco tanto atteso. Lanciati quasi 200 tra missili e droni , il 99% intercettati dalle difese israeliane I danni appaiono relativamente piccoli, ma una bimba è in gravi condizioni. A Teheran si ...

Israele bombarda Rafah. Centinaia in piazza a Tel Aviv chiedono l’accordo con Hamas - israele bombarda Rafah. centinaia in piazza a Tel Aviv chiedono l’accordo con Hamas - Ma l'operazione di terra a Rafah è ormai avviata. Ieri sera centinaia di persone sono scese in piazza nei pressi del quartier generale militare di Kirya a Tel Aviv e in diverse altre località in ...

Hai salvato un nuovo articolo - Hai salvato un nuovo articolo - Le notizie di martedì 7 maggio sulla guerra tra israele e Hamas, in diretta. Il governo israelianoha deciso di andare avanti nell'offensiva contro Rafah sostenendo che la proposta di cessate il fuoco ...

Israele ha deciso di inviare una delegazione al Cairo ma continua operazione a Rafah - israele ha deciso di inviare una delegazione al Cairo ma continua operazione a Rafah - israele ha deciso di inviare una delegazione al Cairo, ma allo stesso tempo di continuare l’operazione a Rafah. Questa decisione è stata annunciata dall’ufficio del primo ministro, che ha dichiarato c ...