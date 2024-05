PAGELLE – Si salva Lobotka Caro Calzona - allenare è un’altra cosa

(Di martedì 7 maggio 2024) Ledi Udinese-Napoli 1-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia MERET. Laddove fu conquistato il tricolore un anno fa, Ilaria, oggi c’è una misera squadra di reduci non combattenti, lenti e distratti. Il giovane Meret si beccapappina oltre il novantesimo ma non ha colpe. Anzi. Sul suolo natìo gli riesce persino un dribbling da brividi. Eppoi fa due respinte su Davis e Samardzic. A proposito di quest’ultimo, mi vengono in mente i titoloni di carta e online dell’estate scorsa quando in un colpo solo il Duce Aurelio aveva acquistato lui, Koopmainers e Scalvini – 6,5 Sicuramente il più reattivo insieme a Cajuste: due parate di istinto e un dribbling che è l’unico brivido decente del primo tempo. Incolpevole sul gol di Success che, ricordiamolo, non segnava da un anno – 7 DI LORENZO. D’accordo, il gol di Victor Victoria nasce a ...

