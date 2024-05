Knam torna su Food Network con la sua Pasticceria

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di martedì 7 maggio 2024) Per Frau(Alessandra Mion), moglie del celebre Maître Chocolatier Ernst, laè un gesto d’amore a 360 gradi. Non occorre essere chef straordinari: con la giusta cura è davvero possibile dar vita a piccoli capolavori, come le ricette protagoniste della 2^ stagione del suo programma, “Ladi Frau”. Una trasmissione interessante in prima tv su, canale 33, dal 9 maggio 2024 ogni giovedì alle 21:00. Sarà disponibile in streaming su discovery+. Un programma tutto da vivere e da gustare, assolutamente consigliato per gli amanti del settore, professionisti o semplici appassionati. Alessandra Mion, in arte Frau, è veneziana d’origine ma milanese d’adozione. Ha sempre vissuto a stretto contatto con il ...