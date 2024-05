Elezioni europee 1999 | il boom della Bonino e il tonfo di D' Alema

(Di martedì 7 maggio 2024) L'appuntamento continentale alle urne di fine ventesimo secolo anticipò la fine dell'esperienza da presidente del Consiglio del "leader Maximo", che prima si passò da solo il testimone per un bis a Palazzo Chigi e poi dovette definitivamente dimettersi. Record storico alle urne per i Radicali

Eike Schmidt attacca la " Firenze mangificio", ossia chi s'improvvisa venditore di panini , anche dalle finestre. "Il problema vero - dice il candidato sindaco per il Centrodestra - è che a Firenze abbiamo troppi attrattori per il turismo mordi e ...

Nell'anno della discesa in campo del Cavaliere, il 12 giugno la neonata Forza Italia aumenterà subito i propri consensi (dopo le Politiche di marzo) in occasione del rinnovo dell'Europarlamento: quel 30% abbondante non servirà tuttavia a blindare ...

Elezioni, il ritorno di Leonardo Muraro: «Mi candido con Bortolato» - elezioni, il ritorno di Leonardo Muraro: «Mi candido con Bortolato» - TREVISO - Non solo è rientrato nella Lega, vera sorpresa di questo 2024 politico. Ma è stato anche candidato nella lista del Carroccio con aspirante consigliere comunale nella ...

Partito Democratico, elezioni europee 2024: candidati, liste e sondaggi - Partito Democratico, elezioni europee 2024: candidati, liste e sondaggi - L’obiettivo dichiarato del Pd alle elezioni europee di giugno è quello di fare meglio ... le fila del Pd a cominciare dalla nutrita pattuglia di sindaci giunti ora alla fine del loro secondo mandato, ...

Elezioni europee 2024: come, quando e perché si vota - elezioni europee 2024: come, quando e perché si vota - L’8 e il 9 giugno saremo chiamati alle urne per le elezioni europee. Ripercorriamo tutto quello che serve sapere su come e perché si vota.