PSG-Borussia Dortmund - Champions League | tv in chiar - formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 7 maggio 2024) PSG-è una partita valida per il ritorno delle semifinali die si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, streaming, probabilini,. Il famigerato “muro giallo”, una settimana fa, ha funzionato. Nel catino infuocato del Signal Iduna Park il PSG non è riuscito a combinare granché ed alla fine la prima delle due sfide con ilè stata decisa da un gol (1-1) del corpulento centravanti Fullkrug, che fino a due stagioni fa militava addirittura in Zweite Liga, l’equivalente tedesca della nostra Serie B. Fullkrug e Fabian Ruiz – IlVeggente.it (Ansa)Un successo inatteso, che permette alla squadra di Edin Terzic di recarsi a Parigi con la certezza che, anche in caso di pareggio, tornerebbe in ...