Mosca tuona contro Macron | Vuole la guerra con la Russia

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – Emmanuel, i soldati occidentali, l’Ucraina e la. Il copione si ripete, con effetto immediato sui rapporti tra Parigi ein una fase cruciale dellatra Ucraina e. Il presidente lo scorso 26 febbraio aveva superato la linea rossa non tracciata della geopolitica. “Diversi Paesi membri della Nato e dell’Unione europea considerano l’invio di soldati in territorio ucraino su base bilaterale”, aveva dichiarato all’Eliseo, in occasione della conferenza in sostegno dell’Ucraina a cui avevano preso parte 21 capi di Stato e di governo. Poi, il 3 maggio, il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, aveva a parole rotto un altro tabù, dicendosi favorevole all’uso delle armi fornite da Londra a Kiev per attaccare obiettivi all’interno ...

Le truppe di Vladimir Putin continuano ad avanzare sul fronte orientale ucraino e bombardano a tappeto il Paese in quelli che sembrano i preparativi per una nuova offensiva estiva. Da giorni ormai...

Xi in Francia, promessa a Macron: «Niente armi alla Russia» - Xi in Francia, promessa a Macron: «Niente armi alla russia» - L’occasione per l’Europa di parlare degli argomenti che bruciano e di evitare che Pechino fessura irresistibilmente al fianco di mosca, è in questi due giorni francesi, scelti in concomitanza con il ...

Un soldato statunitense è stato arrestato in Russia - Un soldato statunitense è stato arrestato in russia - Nei giorni scorsi un soldato statunitense è stato arrestato in russia, in circostanze ancora poco chiare. La notizia dell’arresto è stata data inizialmente lunedì da diversi giornali, e poi confermata ...

Ucraina Russia, Putin ordina esercitazioni nucleari, oggi cerimonia insediamento. LIVE - Ucraina russia, Putin ordina esercitazioni nucleari, oggi cerimonia insediamento. LIVE - Ha scritto commenti sul presidente russo Vladimir Putin e l'invasione dell'Ucraina ... Kirby ha aggiunto che gli Usa continuano a monitorare la minaccia nucleare di mosca.