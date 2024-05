20.30 "Non traccio mai linee rosse ma credo che sarebbe totalmente inaccettabile se Netanyahu invadesse Rafah . Se dovesse succedere, ci siederemo con gli Stati membri e agiremo in merito". Lo ha dichiarato Ursula von der Leyen , presidente della ...

Ue-Cina, von der Leyen paladina dell'Unione 'geopolitica': linea dura con Xi - Ue-Cina, von der leyen paladina dell'Unione 'geopolitica': linea dura con Xi - La presidente della Commissione Europea Ursula von der leyen, incontrando a Parigi il presidente cinese Xi Jinping, si è posta in perfetta continuità con la linea assertiva nei confronti della Cina da ...

Macron riceve Xi, ma può salvare a malapena il cognac - Macron riceve Xi, ma può salvare a malapena il cognac - Cina (Europa) Il presidente cinese in visita in Francia incontra anche Ursula von der leyen. I due leader Ue: Pechino contribuisca alla soluzione del conflitto in Ucraina. Di Anna Maria Merlo ...

Xi Jinping usa il patto del cognac per far sciogliere Macron - Xi Jinping usa il patto del cognac per far sciogliere Macron - A Parigi per l’esordio del suo viaggio europeo, il presidente cinese lascia speranze all’Eliseo sulla guerra commerciale dei liquori. Così prova a imbonire la Francia e ad aprirsi un varco nell’Europa ...