Nel cuore del Murri Cardiologia al top | Siamo attrattivi per medici e pazienti

(Di martedì 7 maggio 2024) È cambiato il vento al reparto didel, per anni il più in difficoltà dell’ospedale, ne è convinto il direttore generale Roberto Grinta che su quel settore ha investito fin dal suo arrivo e non solo per portare il servizio di emodinamica: "L’altra novità è il percorso che parte i primi di giugno per l’elettrofisiologia. Questo è reso possibile dal fatto che stiamo formando nuovi professionisti, fin dal livello infermieristico, specializzati per questo reparto. Per questo devo dire grazie anche al rettore della Politecnica delle Marche Gregori e al dottor Dello Russo, professore di fama internazionale, che si è meso a disposizione". Ad accompagnare il cambiamento è la primaria Maria Vittoria Paci, nel 2022 ha scelto Fermo per il suo percorso professionale e davvero si rende conto che lasta cambiando, sotto ...

