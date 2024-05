Europee - quanto costa ai leader la campagna elettorale | da Meloni a Schlein e Cont - i contributi mensili

(Di martedì 7 maggio 2024) Giorgia, da ex militante qual è, si muove da prima inter pares: mille euro al mese, come ministri e deputati. Giuseppee raddoppia: duemila. Spiccioli se paragonati alla tassa...

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza torna dei panni della premier Giorgia Meloni alle prese con la campagna per le elezioni europee , mostrando le ...

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "E' sbagliato considerare le elezioni Europee come il secondo tempo delle politiche. Questo tipo di approccio rappresenta un'anomalia tutta italiana. Mi ha molto colpito il modo in cui Giorgia Meloni ha lanciato la sua ...

Europee, quanto costa ai leader la campagna elettorale: da Meloni a Schlein e Conte, i contributi mensili - europee, quanto costa ai leader la campagna elettorale: da meloni a Schlein e Conte, i contributi mensili - Giorgia meloni, da ex militante qual è, si muove da prima inter pares: mille euro al mese, come ministri e deputati. Giuseppe Conte raddoppia: duemila. Spiccioli se paragonati alla ...

Tajani: "L'Europa non sia tremebonda. Le divisioni non ci fanno bene" - Tajani: "L'Europa non sia tremebonda. Le divisioni non ci fanno bene" - Una corrispondente spagnola ricorda la dichiarazione di Giorgia meloni su un'alleanza di destra in Europa, escludendo il Pse. «Per me- dice il vicepremier- l'alleanza ideale è quella tra popolari, ...

Jobs Act, la firma 'coerente' di Schlein spiazza i riformisti: Bonaccini media - Jobs Act, la firma 'coerente' di Schlein spiazza i riformisti: Bonaccini media - Questa legge chiede di destinare il 7,5% del Pil alla sanità pubblica: è una media europea, non stiamo parlando di una rivoluzione. Sento Schillaci e meloni ma le loro parole cozzano con la realtà ...